محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين.. ويوجه المسئولين لتلبتها

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ، في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والعمل على سرعة التعامل مع القضايا والمطالب الجماهيرية .

توجيهات بسرعة دراسة مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها

ووجه محافظ أسوان الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة الموضوعات والمطالب التى تم طرحها خلال اللقاء ، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل حالة بالتنسيق بين الجهات المعنية ، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمطالبهم .

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ، وسط جموع المصلين من أهالى المحافظة ، وذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام ، والدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والدينية والعسكرية والتنفيذية .

خطبة الجمعة حول البيئة كنعمة ربانية ومسئولية إنسانية

وجاءت خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ سعيد عبد الستار بعنوان "البيئة نعمة ربانية ومسئولية إنسانية" ، حيث تناولت أهمية الحفاظ على البيئة والتعامل معها باعتبارها نعمة من نعم الله ومسئولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع ، بما يسهم فى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على نظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .