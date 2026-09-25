أخبار أسوان| منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.. وتوجيهات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 24/9/2026 أحداثا متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم توقيع عقد ترخيص وتنمية أرض المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة بنظام المطور الصناعى، إيذانًا بالانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل تنمية المشروع والتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وقام بتوقيع العقد الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وسطوحى مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمرين للتطوير الصناعى والعقارى .

وجرت مراسم توقيع العقد تحت رعاية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ، والمهندسة رندا المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ممثلة فى المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم الإستثمار الصناعى وتهيئة المناخ الملائم لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة.

https://www.elbalad.news/7118622

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات والجهات المعنية ، بضرورة رفع مستوى الأداء التنفيذى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع أوجه القصور والشكاوى ، بما يسهم فى تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بمستوى الحياة اليومية .

توجيهات مشددة لتحسين الخدمات والإستجابة لشكاوى المواطنين

وشدد المحافظ المهندس عمرو لاشين على منع تنفيذ أى أعمال حفر بالشوارع إلا بعد الرجوع إلى الوحدة المحلية والتنسيق المسبق مع الجهات المختصة بالمرافق، مع تفعيل لقاءات المواطنين يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع وإرسال تقارير بنتائجها، والتعامل مع الشكاوى والاستغاثات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة ومتابعتها حتى الحل، فضلًا عن الالتزام بالدقة والسرعة فى موافاة المكتب الفنى وديوان المحافظة بالبيانات والتقارير المطلوبة.

https://www.elbalad.news/7118627