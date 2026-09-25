فضيـ.حة تهز الشرطة الإسرائيلية.. استجواب نجل رئيس جهاز أمني بشبهة سرقة سيارة

استجوبت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة من ضباط شرطة الحدود، بينهم ضابط نظامي هو نجل رئيس جهاز أمني، للاشتباه في تورطهم في سرقة سيارة واستخدامها دون تصريح، إلى جانب إساءة استخدام صلاحياتهم الرسمية.

وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، تعود الواقعة إلى دورية للضباط في منطقة القدس، حيث عثروا على سيارة متوقفة وبداخلها مفاتيحها، ويُشتبه في أنهم استقلوا المركبة وقادوها دون إذن، ما أدى، وفق التحقيقات، إلى إلحاق أضرار بسيارات أخرى أثناء القيادة.

وتشتبه الشرطة في أن الضباط الثلاثة تخلوا عن السيارة لاحقًا دون إبلاغ رؤسائهم بالواقعة، فيما لم يُعثر على المركبة حتى الآن.

وخضع الضباط الثلاثة للاستجواب مع توجيه إنذار لهم، قبل الإفراج عنهم بشروط تقييدية، من بينها إبعادهم عن مراكز الشرطة لمدة 15 يومًا.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات إدارية بحق الضباط المعنيين بعد استكمال مواد التحقيق.