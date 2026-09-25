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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير نفسي يحذر من فخ واتساب: الكلمات المكتوبة تفتح بابا واسعا لسوء الفهم

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي
محمود محسن

حذر الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، من خطورة الاعتماد المتزايد على الرسائل النصية في التواصل بين أفراد الأسرة والأصدقاء، مشيرًا إلى أن الكتابة عبر الهاتف، وخاصة من خلال تطبيق «واتساب»، قد تتسبب في أزمات وخلافات بسبب افتقادها للعناصر الإنسانية المصاحبة للحوار المباشر.

وقال خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر قضائية صدى البلد،  أن الرسالة المكتوبة تنقل الكلمات فقط، بينما يغيب عنها صوت المتحدث وتعبيرات وجهه ونظرات عينيه ولغة جسده، وهي عناصر أساسية في فهم النوايا والمشاعر الحقيقية وراء الكلام، الأمر الذي قد يجعل جملة عابرة قابلة لأكثر من تفسير.

وتابع أن غياب الطرف الآخر عن المشهد أثناء كتابة الرسالة قد يجعل الإنسان أكثر اندفاعًا في اختيار كلماته، على عكس المواجهة المباشرة التي تفرض قدرًا أكبر من الانتباه إلى مشاعر الطرف المقابل ورد فعله.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الرسائل اليومية لا تكون دائمًا مجرد تعليمات أو طلبات عابرة، فقد تحمل في بعض الأحيان رغبة غير مباشرة في التواصل والاقتراب، موضحًا أن طلبًا بسيطًا مثل «هات اللبن والزبادي وإنت جاي» يمكن أن يكون وسيلة لخلق فرصة للقاء والجلوس معًا.

 

وانتقل فاضل إلى الحديث عن التربية، مؤكدًا أن بناء شخصية الإنسان مسؤولية تشترك فيها عدة مؤسسات ودوائر، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمسجد والكنيسة.

ولفت إلى أن أدوات التربية ومفرداتها شهدت تغيرًا واضحًا، بالتزامن مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي فرضت وسائل جديدة للتواصل والتأثير، وهو ما انعكس بدوره على طريقة تعامل الأجيال المختلفة مع بعضها البعض.

 

وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة عدم اختزال الشباب في النماذج السلبية، مؤكدًا وجود نماذج شبابية إيجابية تتمتع بالحيوية والقدرة على التعبير عن الفرح، مع الالتزام في الوقت نفسه بالسلوك المحترم وتقدير الأكبر سنًا.

رؤية أكثر توازنًا

وأشار إلى أن هناك شبابًا قادرين على الاستمتاع بالحياة والغناء والرقص والانطلاق، دون أن يتعارض ذلك مع التحلي بالأدب والاحترام، مؤكدًا أن التعامل مع الشباب يحتاج إلى رؤية أكثر توازنًا بعيدًا عن التعميم.

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