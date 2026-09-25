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للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المستفيدين عن موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء إيداع المستحقات النقدية للمواطنين منتصف الشهر المقبل، حيث تترقب ملايين الأسر المستفيدة موعد الصرف الرسمي عبر منافذ البريد المصري وماكينات الصراف الآلي، وسط بحث دائم عن رابط الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي لمعرفة قيمة الدعم وحالة البطاقات. 

 موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 في الموعد الدوري المحدد للصرف، والذي يبدأ في 15 أكتوبر 2026، ليستطيع المستفيدون الحصول على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المتاحة.

تكافل وكرامة

ويشمل الصرف حاملي بطاقات «ميزة»، مع إتاحة أكثر من وسيلة أمام المستفيدين للحصول على الدعم دون الحاجة إلى التوجه إلى جهة واحدة فقط.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

للتقديم على برنامج تكافل وكرامة يتوجه المواطن إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته، مع تقديم المستندات المطلوبة وفقا للحالة، ومن بينها:

المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ صور شهادات الميلاد.
ـ المستندات التي توضح الحالة الاجتماعية.
ـ شهادة طبية رسمية في الحالات التي تستدعي ذلك.

طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل أسرع من خلال:

الاستعلام عن تكافل وكرامة

ـ الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج.
ـ كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.
ـ الضغط على زر استعلام لظهور البيانات فورًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM.
ـ فروع البنوك المتاحة للصرف.


ـ مكاتب البريد.
ـ المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.
ـ ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.
ـ عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.


ـ أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.
ـ للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.
ـ عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.
ـ ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

للمستفيدين رسمياً معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026 الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة

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