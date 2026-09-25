قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف متى يبدأ وقتها الشرعي؟.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة
القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما
الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات
أين ذهبت الـ17 مليار دولار لإعمار غزة؟.. متحدثة الخارجية الأمريكية تكشف التفاصيل| خاص
وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا
مساعد وزير الخارجية الأسبق لصدى البلد: مفاوضات خلف الكواليس تقود لتهدئة بين أمريكا وإيران
للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون
إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برنامج الاستكشافات البترولية في مصر.. حفر 4 آبار باستثمارات 700 مليون دولار

وزير البترول ومسئولي شركة بي بي
وزير البترول ومسئولي شركة بي بي
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة «بي بي» البريطانية، ضم جوردون بيريل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشئون الاستكشاف والإنتاج، والمهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين رئيس بى بى مصر .

تناول اللقاء الأولويات المستقبلية لشركة «بي بي» العالمية وخطط أعمالها في مصر، وبرامج الحفر والاستكشاف وتنمية الإنتاج، والتوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.


خطط عمل الشركة في مصر 


واستعرض مسؤولو شركة بي بي برنامج الحفر الحالي للشركة، الذي بدأ في أبريل من العام الجاري، لحفر أربعة آبار مؤكدة باستثمارات إجمالية 700 مليون دولار، كما استعرضوا النجاح الأخير للبئر الأول "فيوم 4" الذي بدأ الإنتاج وتم ربطه بالشبكة القومية للغازات الطبيعية لضخ حوالى 80 مليون قدم مكعب يوميًا قبل الموعد المخطط له بعامين .

وانتقل الحفار بالفعل إلى موقعه التالي لبدء حفر بئر غراب الاستكشافي، على أن يقوم بعد ذلك بحفر بئرين استكشافيين في المياه العميقة بشكل متتال لصالح شركة أركيوس المشتركة، التي تمتلك فيها بي بي حصة 51 % و XRG حصة %49.

كما تناول اللقاء التوجه الاستراتيجي والأولويات لشركة بي بي العالمية، إلى جانب خطط الأعمال المستقبلية و حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على استدامة عمليات الإنتاج والاستكشاف في مناطق امتياز شركة «بي بي» بمصر، والتأكيد على استمرار برامج العمل المخططة ، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتنمية موارد البترول والغاز.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة والانضباط في إدارة الثروات الطبيعية، وحرصها على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر للشركاء، يقوم على وضوح القواعد واستقرارها، بالتوازي مع صون حقوق الدولة المصرية وتعظيم العائد من مواردها الطبيعية.

البترول بي بي شركة بي بي وزارة البترول وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

التعامل مع وسائل التواصل

ما حكم الضغط على مشاركة دون تحقق على السوشيال؟.. أمين الفتوى يجيب

جامعة الأزهر

وظائف جديدة بجامعة الأزهر.. فتح باب التقدم لوظيفتين قياديتين بهذه الشروط

المرأة المسلمة

علامات الطهر من الحيض.. أمين الفتوى يوضح متى يجب على المرأة الصلاة؟

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد