منشورات مزيفة.. وزارة البترول تحسم الجدل حول زيادة الأسعار

تنفي وزارة البترول والثروة المعدنية ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلي.

وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.