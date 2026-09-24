بريطانيا تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني (116.25 مليون دولار) مخصصة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) في بيان لها أن هذا التمويل سيساهم في توفير الرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، وإدارة النفايات، ودعم الحماية للسكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أكد المندوب السامي لمجلس السلام بقطاع غزة نيكولاي ملادينوف أن وقف إطلاق النار صمد وإن بصورة هشة وبدأ يتشكل إطار لم يكن قائما قبل عام.

وأضاف نيكولاي ملادينوف أن مجلس السلام أطلق مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة أول حزمة للتعافي وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تضم 66 مشروعا خلال ستة أشهر بتكلفة 2.45 مليار دولار.

وأشار ملادينوف إلى أن حزمة التعافي تلبي الاحتياجات العاجلة في المياه والصرف والكهرباء والصحة والتعليم والإيواء وإزالة الركام، مضيفا أن خطة إعادة الإعمار صُممت لتكون فلسطينية في إعدادها وتنفيذها والفلسطينيون هم الإداريون والمالكون.