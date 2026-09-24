ضبط دجال بالإسكندرية لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم علاجهم روحانيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتفا محمول، وبفحصهما؛ تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.