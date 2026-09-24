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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوتس إليترا R.. سوبر كار بقدرات الدفع الكلي | صور

لوتس إليترا R
لوتس إليترا R
صبري طلبه

تنتمي لوتس إليترا R المقدمة في السوق العالمي، إلى فئة السيارات الكهربائية، والتي تجمع بين طابع العلامة البريطانية وبين التصميم الرياضي، مع ملامح عصرية، ومنظومة دفع كلي تعتمد على محركين كهربائيين.

محرك وأداء لوتس إليترا R

تعتمد لوتس إليترا R على منظومة كهربائية مكونة من محركين، مع نظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 918 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 985 نيوتن متر. 

وتسمح هذه الأرقام للسيارة بتقديم أداء مرتفع يتناسب مع طبيعتها الرياضية، حيث يمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.95 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 265 كم في الساعة.

لوتس إليترا R

بطارية كبيرة ومدى يصل إلى 500 كم

تستمد السيارة لوتس إليترا R طاقتها من بطارية بسعة 112 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 500 كم، كما تدعم لوتس إليترا R تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر DC، والتي تتيح شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة. 

لوتس إليترا R

أبعاد لوتس إليترا R

يبلغ طول السيارة لوتس إليترا R نحو 5,103 مم، ويصل عرضها إلى 2,231 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,636 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,019 مم، وتوفر السيارة مساحة صندوق أمتعة تصل إلى 688 لترًا، في حين تأتي مزودة بجنوط بقياس 22 بوصة.

لوتس إليترا R

تجهيزات لوتس إليترا R

تضم المقصورة منظومة رقمية متطورة تبدأ بشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 15.1 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات بحجم 12.6 بوصة، كما تحصل السيارة على شاشة عرض أمامية HUD بقياس 29 بوصة، ومنظومة صوتية من KEF مكونة من 23 سماعة.

وتأتي لوتس بتجهيزات متعددة للمقاعد الأمامية، التي تأتي بتحكم كهربائي في 12 وضعية، مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي بأربع مناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف.

لوتس إليترا R

وتحتوي السيارة على نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة إجهاد السائق، مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام مكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى التحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله.

لوتس إليترا إليترا R لوتس إليترا R مواصفات لوتس إليترا R سيارة لوتس إليترا R

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