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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الأداء والتقنيات، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية، ومنها الفئة الرياضية الكروس أوفر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر يبلغ 1,150,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 899,000 و 999,000 جنيه.

جيتور X70

جيتور X70

زودت السيارة جيتور X70 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الجر الأمامي، ويتراوح السعر بين 1,095,000 و1,240,000 جنيه.

هيونداي فينو 

هيونداي فينو 

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانًا، مع تقنيات الدفع الأمامي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويتراوح سعر السيارة بين 850,000 و920,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تعتمد نيسان ماجنايت على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 788,000 إلى 888,000 جنيه.

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