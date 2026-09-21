أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو موفرة في البنزين.. سعر رينو لوجان موديل 2010.. الكشف عن مرسيدس C 300 بهذا السعر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



لينكولن نافيجيتور 2026 بمحرك V6 وقدرات الدفع الرباعي

تقدم لينكولن نافيجيتور 2026 في السوق العالمي كإحدى السيارات الكبيرة ضمن تشكيلة العلامة الأمريكية، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي

تقدم تويوتا مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، وتأتي هايلكس 2026 ضمن أبرز طرازاتها في فئة البيك أب المتوسطة، وتقدم السيارة بعدة خيارات من المحركات وأنظمة الحركة، إلى جانب تنوع خيارات الدفع.

5 سيارات زيرو موفرة في البنزين.. تعرف على المواصفات والأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات، بالإضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بالمحركات، ومنها الطرازات ذات السعة الصغيرة للمحركات والتي تمنحها الافضلية من ناحية استهلاك الوقود.

سعر رينو لوجان موديل 2010 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من العلامات المتنوعة، ومنها إصدارات العلامة الفرنسية رينو، والتي طرحت باقة من الطرازات الشهيرة ابرزها عائلة لوجان.

مواصفات الوحش الأمريكي تسلا سايبرتراك 2026.. صور

نتحدث هنا عن واحدة من أبرز السيارات التي أحدثت ضجة كبيرة منذ بداية فكرة طرحها، إذ جاءت تسلا سايبرتراك 2026 لتقدم تصورًا مختلفًا لشاحنة البيك أب الكهربائية، سواء من حيث التصميم أو طبيعة منظومة الحركة.

الكشف عن مرسيدس C 300 4Matic Electric عالميًا.. بهذا السعر

كشفت مرسيدس بنز رسمياً عن سيارتها الجديدة C 300 4Matic Electric في السوق الألمانية، لتسجل بذلك حضوراً جديداً في فئة السيارات السيدان الفاخرة التي تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية.