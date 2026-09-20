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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر رينو لوجان موديل 2010 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من العلامات المتنوعة، ومنها إصدارات العلامة الفرنسية رينو، والتي طرحت باقة من الطرازات الشهيرة ابرزها عائلة لوجان.

وتنتمي سيارات لوجان إلى فئة السيدان الاقتصادية، ونتحدث في هذا الموضوع تحديدًا على السيارة رينو لوجان موديل 2010، والتي ظهرت في السوق المصري بسعر يبدأ من 240 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2010 

وننصح دومًا جبيع المقبيلن على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل.

مواصفات السيارة رينو لوجان 2010 

تعتمد السيارة رينو لوجان على ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 90 حصانا، وبتقنية الجر الامامي للعجلات.

رينو لوجان موديل 2010 

قياسات السيارة رينو لوجان 2010 

تنتمي رينو لوجان 2010 إلى فئة السيدان، بينما جاءت بقياسات خارجية بلغت 4.290 متر للطول، و 1.740 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.525 متر، مع مفهوم خماسي الأبواب، وذلك عن حساب مساحة التخزين الخلفية.

رينو لوجان موديل 2010 

تجهيزات رينو لوجان 2010

تضم السيارة رينو لوجان 2010 باقة من التجهيزات ومنها، مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، بالإضافة إلى وسائد هوائية أماميةAIRBAGS، وفراملABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى نظام مكابح EBD.

رينو لوجان موديل 2010 

كما تضم السيارة زجاج كهربائي أمامي، وسنتر لوك، ومكيف هواء يدوي ساخن وبارد، مع نظام وصوتي ترفيهي، وأماكن للتخزين الداخلية، إلى جانب مقاعد قماشية ذات تحكم يدوي في أوضاع الجلوس، ومقابض جانبية للتحكم.

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