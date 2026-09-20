اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000.‏

تحتوي السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000‏، على محرك بنزين اقتصادي رباعي الأسطوانات (4 سيلندر) بسعة 1.3 لتر (1298 سي سي)، ينتج قوة تصل إلى 83 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن متر عند 3200 دورة في الدقيقة.

تعتمد السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000‏، على ناقل حركة إما يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 1050 كجم، كما تبلغ سعة خزان الوقود 46 لترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كم/ساعة.

تأتي السيارة بأبعاد مدمجة وارتفاع ممتاز، حيث يبلغ طولها الإجمالي 3845 مم، وعرضها 1555 مم، وارتفاعها عن الأرض 1695 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2420 مم، وتصل مساحة الشنطة الخلفية إلى 205 لترًا وتزداد عند طي المقاعد.

وعن سعر السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2000‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 190 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏