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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

سوسن بدر
سوسن بدر
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن معاييرها في اختيار الأدوار خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها أصبحت أكثر حرصًا على التنوع وعدم تقديم شخصيات متشابهة، حتى تستمتع بتجاربها الفنية ويجد الجمهور معنى في كل عمل تقدمه.

https://youtube.com/shorts/sIvb8vgoZuc?si=cyy0ExbhHMO4OTG0

وقالت سوسن بدر، خلال لقاء خاص  مع موقع «صدى البلد» على هامش حفل توزيع جوائز «دير جيست»: أن المعايير اختلفت كتير عن الأول، بس دلوقتي بقت الفكرة إن أنا بحاول بقدر الإمكان إني ما أعملش حاجة شبه التانية، عشان أنا أتبسط والناس تتبسط ويبقى له معنى، إن أنا بعمل حاجة مش شبه حاجة».

وتحدثت سوسن بدر عن تكريمها في حفل «دير جيست»، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة: «أنا سعيدة جدًا بتكريمي النهارده من دير جيست، وده مش أول تكريم ليا في دير جيست، ودير جيست من المهرجانات المهمة جدًا والقريبة لقلوبنا وقلوب الجمهور».

وأضافت: «أي تكريم بيفرح الفنان، إن شاء الله يكون اتكرم مليون مرة، هيفضل فرحان برضه».

وعن ارتباط اسمها بلقبي «نفرتيتي»: كشفت سوسن بدر أن لقب «نفرتيتي» هو الأقرب إلى قلبها، متمنية تقديم عملًا عن الزمن الفرعونية. 

سوسن بدر تشيد بالتعاون مع خالد النبوي 

كما أشادت سوسن بدر بالفنان خالد النبوي، مؤكدة أن التعاون معه مريح بالنسبة لها، وقالت: «خالد من الفنانين المهمين جدًا جدًا في الفن المصري، بتفاصيله الخاصة، بموهبته الخاصة، بطريقة تناوله للفن وشغله وخالد فيه ميزة جميلة جدًا بتبقى دايمًا موجودة في الفنان الموهوب والواثق من نفسه.. إنه مش أناني، وبيهتم بكل التفاصيل اللي حواليه، فده بيبقى مريح على فكرة كمان».

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