لميس الحديدي عن فتاة الأوبر: «لو دا راجل اللي في العربية وبيشرب هل السواق كان هينزعج برضو ولا عشان ست»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن التعامل مع مواقف تتعلق بوجود رجل وامرأة معًا في سيارة، مثل ركوب سيارة أجرة عبر تطبيق، قد يتأثر بالأحكام المجتمعية المسبقة على المرأة، متسائلة عما إذا كان الموقف نفسه سيثير المشكلة ذاتها لو كان الطرف الآخر رجلًا، وذلك خلال تعليقها على واقعة فتاة الأوبر: "لو ده راجل اللي في العربية وبيشرب هل السواق كان هينزعج برضو ولا عشان ست؟".

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مواجهة العنف ضد المرأة والتحرش وغيرهما من السلوكيات لا تأتي فقط من خلال القانون، وإنما تحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع، موضحة أن الهدف هو العمل على تغيير هذه الثقافة التي تدفع البعض إلى إصدار الأحكام على النساء.

وأوضحت: " والله لو عملنا مليون قانون ثقافة المجتمع تجاه الستات لازم تتغير"، مشيرةً، إلى أن سنّ مليون قانون لن يكون كافيًا إذا ظلت هناك رغبة لدى البعض في تصوير المرأة والتشهير بها، أو تصوير فنانة في مكان معين وانتهاك خصوصيتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل سلوكًا مجتمعيًا يجب أن يتغير من خلال الثقافة والتعليم.