التحالف يُحذّر الحوثيين: سنرد بإجراءات مناسبة لردع الهجمات وحماية السعودية

أكد المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، السبت، حق التحالف في اتخاذ ما يراه مناسبًا لردع سلوك جماعة الحوثيين، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي أعلنت الجماعة تنفيذها باتجاه عدد من المناطق داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف إن الجماعة الحوثية حاولت استهداف مدنيين في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مؤكدًا أن التحالف «يؤكد الحق باتخاذ ما نراه مناسبًا لردع سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأضاف المتحدث أن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الرياض، في إطار التعامل مع الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المواجهات تصعيدًا، إذ أعلن الحوثيون في وقت سابق استهداف مواقع في الرياض ومنشأة تابعة لشركة «أرامكو» في ينبع، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتزامن ذلك مع تحذيرات أطلقتها السلطات السعودية بشأن تهديدات جوية في عدد من المناطق، فيما أعلنت الجهات المختصة التعامل مع المقذوفات القادمة والتأكد من انتهاء حالة الخطر في المناطق المتأثرة.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع السعودية أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة أراضيها، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف مدنًا ومنشآت داخل المملكة.

ويعكس التصعيد الأخير تشددًا في الموقف السعودي تجاه الهجمات الحوثية، وسط تأكيد التحالف أن التعامل مع هذه الهجمات سيستمر بما يضمن حماية المدنيين والمنشآت داخل المملكة، بينما لم يعلن المتحدث تفاصيل الإجراءات التي قد يتخذها التحالف ردًا على الهجمات الأخيرة.