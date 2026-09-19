رويترز: استهداف منشأة لأرامكو في ينبع

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، السبت، أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة «أرامكو» السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان الجماعة تنفيذ هجوم آخر على مواقع وصفتها بـ«الحساسة» في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قوله إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، موضحًا أن العملية الأولى استهدفت مواقع في الرياض، فيما استهدفت العملية الثانية منشآت تابعة لـ«أرامكو» في ينبع.

وفقا لـ"رويترز"، قال الحوثيون إن الهجمات جاءت ردًا على ما وصفوه بمحاولات سعودية لاستهداف العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وتزامن هذا الإعلان، مع حالة تأهب في العاصمة السعودية، بعدما أرسلت السلطات تحذيرات للسكان في الرياض ومدينة الخرج من خطر جوي محتمل، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الخطر.

كما أفادت «رويترز» بسماع دوي انفجارات في الرياض، بينما أظهرت صور ومقاطع للوكالة تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود قرب مطار الملك خالد الدولي.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بإخماد حريق اندلع في خزان وقود يحمل شعار «أرامكو» في مستودع للوقود قرب مطار الملك خالد الدولي، فيما لم تحدد السلطات السعودية على الفور ما إذا كان الحريق مرتبطًا بالهجوم الحوثي.

وأكدت وكالة «رويترز» أن الحكومة السعودية لم تُصدر- في وقت نشر التقرير- تأكيدًا فوريًا بشأن مزاعم الحوثيين المتعلقة باستهداف منشأة أرامكو في ينبع، وهو ما يجعل طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم غير واضحة بشكل مستقل حتى الآن.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه المواجهات بين السعودية والحوثيين تصاعدًا، مع استهداف الجماعة مدنًا ومنشآت للطاقة داخل المملكة، فيما تواصل السعودية عملياتها العسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.