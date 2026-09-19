طهران تضع واشنطن أمام 7 شروط.. رضائي: لا مفاوضات قبل قبول مطالب إيران

أكد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طهران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن بلاده تنتظر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن إيران قدمت شروطًا لبدء أي مفاوضات، موضحًا أن الاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين لا تزال مستمرة بهدف نقل مطالب طهران إلى واشنطن.



وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مقابلة رضائي مع قناة «الجزيرة»، تشمل الشروط الإيرانية إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، فيما تنتظر طهران رد الإدارة الأمريكية على هذه المطالب.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن قائمة أوسع من المطالب الإيرانية، تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، ولم تعلن طهران رسميًا جميع هذه الشروط في قائمة واحدة.

وفي تصريحات سابقة، شدد رضائي على أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن قبل الاستجابة لشروطها، محذرًا من أن استمرار الضغوط العسكرية والبحرية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تشارك فيها قطر وباكستان للبحث عن مسار يمكن أن يقود إلى وقف القتال واستئناف المفاوضات.