كاتب سياسي: تأمين ممرات الملاحة يتطلب توافقًا بين إيران والولايات المتحدة

قال الكاتب السياسي خلفان الطوقي، إن التفاهم الذي أعلنت عنه سلطنة عمان مع إيران بشأن ممر الملاحة يمثل حلًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن استمراره مرهون بالتزام طهران بعدم استهداف هذا الممر.

وأضاف الطوقي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تأمين حركة السفن بصورة مستقرة يتطلب توافقًا مباشرًا بين إيران والولايات المتحدة، باعتبار أن أي خرق للاتفاقات أو استهداف للممر سيعيد المخاطر إلى حركة الملاحة.

وأوضح أن غياب الولايات المتحدة عن المباحثات التي جرت بين وفود من طهران ومسقط يعني أن ضمانات الأمان لم تكتمل، مؤكدًا أن الحل الدائم يحتاج إلى تفاهم أوسع يضمن سلامة السفن.

وأشار إلى أن إنشاء الممر الجديد جاء في إطار توافق بين سلطنة عمان وإيران، لكن طهران رأت أن مرور السفن من دون موافقتها قد يفقدها إحدى أوراق الضغط التي تستخدمها خلال المفاوضات، بحسب تقييمه.

وأضاف أن إيران لجأت إلى القصف والتهديد، إلى جانب المطالبة بضرورة التنسيق المسبق بشأن السفن الراغبة في العبور، سواء عبر الممرات السابقة أو الممر الملاحي المستحدث، ما يبقي حركة الملاحة مرتبطة بالتفاهمات السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية.