تسجيل صوتي لإرهابي يفضح دور المخابرات البريطانية في فوضى 2011.. وأحمد موسى يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي أساس الإرهاب في العالم، مضيفا:" كل الجماعات الإرهابية في العالم أجنحة عسكرية لتنظيم الإخوان.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان بدأوا تحدي إسقاط مصر في 2011

وأضاف أحمد موسى :" الإرهابيين المتواجدين خارج مصر يتابعوا كل كلمة إحنا بنقولها".



وأكمل :" إرهابي إخواني في بريطانيا اسمه سامح العطفي له تسجيل صوتي يفضح دور المخابرات البريطانية في فوضى 2011 ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى التسجيل الصوتي للإرهابي سامح العطفي، وقال الإرهابي في التسجيل:" في 25 يناير المخابرات البريطانية قامت بمساعدتنا ووفرت لنا الكثير من المعلومات عن نظام الحكم والرئيس الأسبق مبارك".