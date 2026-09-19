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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس القومي للسينما يشارك ضمن وفد مصري في افتتاح مهرجان طريق الحرير السينمائي بالصين

رئيس المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح
رئيس المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح
أ ش أ

شارك رئيس المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح، ضمن وفد سينمائي مصري رفيع المستوى في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي، المقام بمدينة شيان الصينية، بحضور نخبة من أبرز صناع السينما والفن في مصر وعدد من الوفود السينمائية الدولية.

وضم الوفد المصري، وفقا لبيان أصدره المركز القومي للسينما، اليوم السبت، كلا من الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة سلوى محمد علي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتورة ميرفت أبو عوف، إلى جانب عدد من الفنانين وصناع السينما.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار العلاقات الثقافية والفنية المتميزة بين مصر والصين، وفي ضوء اختيار مصر ضيف شرف للدورة الحالية من المهرجان، التي تشهد برنامجا موسعا للتبادل السينمائي والثقافي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

وتتضمن المشاركة المصرية عددا من الفعاليات السينمائية والثقافية، إلى جانب عروض مجموعة من الأفلام المصرية، ولقاءات وحوارات حول السينما، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والفني بين صناع السينما في مصر والصين.

ويعد مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي من الفعاليات السينمائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون السينمائي بين دول طريق الحرير، وتشهد دورته الثالثة عشرة مشاركة دولية واسعة.

رئيس المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح وفد سينمائي مصري الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي

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