على مساحة 50 مترا.. تفاصيل إخماد حريق هائل في مواسير صرف صحي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواسير البلاستيكية المستخدمة في أعمال الصرف الصحي، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد برصد ألسنة لهب وتصاعد أدخنة من داخل أحد المواقع بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، كما جرى دعم القوات بعدد من سيارات الإطفاء الإضافية، وتمكنت الفرق من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مصنع للمواسير البلاستيكية الخاصة بالصرف الصحي، مقام على مساحة تقدر بنحو 50 مترًا، فيما تعاملت قوات الحماية المدنية مع مصدر النيران وأجرت عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأسفرت الواقعة عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص موقع الحريق للوقوف على ملابساته وأسباب اندلاع النيران، مع إجراء المعاينات اللازمة وحصر الخسائر والتلفيات.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع الحريق، وجرى الاستماع إلى أقوال شهود العيان والعاملين بالمكان، في إطار جهود كشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب اندلاع الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.