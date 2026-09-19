أول أيام العام الجامعي| رئيس جامعة دمنهور: انتظام الدراسة وبرامج تعريفية واستقبال حافل للطلاب الجدد

أكد رئيس جامعة دمنهور الدكتور إلهامي ترابيس، انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسى الجامعي الجديد، وتهيئة الأجواء التي تضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها، لافتا أن جامعة دمنهور حرصت على رفع درجة الجاهزية والاستعداد إلى أقصى مستوياتها بمختلف كلياتها استعدادا لاستقبال طلابها.

وقال رئيس جامعة دمنهور في- تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- إن الاستعدادات شملت رفع كفاءة القاعات والمعامل والمدرجات الدراسية وتجهيزها بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة، والعناية بالمظهر الحضاري والجمالي للحرم الجامعي، وتنسيق المساحات الخضراء، بما يضفي مظهرا حضاريا، ويهيئ للطلاب بيئة جامعية متكاملة تليق ببداية عام دراسي جديد.

وأشار الدكتور إلهامي ترابيس إلى أنه تم توجيه عمداء الكليات بضرورة تنظيم برامج تعريفية واستقبال حافل للطلاب الجدد لدمجهم في الحياة الجامعية، وتعريفهم بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنشطة الطلابية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

كما أشار إلى أهمية التواصل المباشر مع الطلاب وحل أي مشكلات قد تواجههم فورا، لأن الطالب هو محور العملية التعليمية وهو مستقبل هذا الوطن.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أن طلابنا من ذوي الهمم هم في قلب وصدارة اهتمام إدارة الجامعة، باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيجها وطاقة ملهمة تثري الحياة الجامعية، مشددا على ضرورة دمجهم الكامل في الحياة الجامعية أكاديميا واجتماعيا وثقافيا، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية وتهيئة البيئة التعليمية الدامجة والمستدامة التي تذلل أمامهم كافة العقبات، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة الطلابية، وتمكنهم من تفجير طاقاتهم الكامنة ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل.

وشدد على أهمية الانضباط الكامل من اليوم الأول، والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، والانتظام في حضور المحاضرات.

كما أكد أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمم ونهضة الأوطان، متمنيا للطلاب بداية موفقة لمسيرة جامعية ثرية بالعلم والخبرة والطموح، تحمل لهم مزيدا من الفرص لصقل قدراتهم وبناء مستقبلهم بثقة.

وتوجه رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين والجهاز الإداري بالجامعة، مشيدا بما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب خلال فترة الاستعدادات لبداية العام الجامعي، والتي عكست روح الانتماء والمسؤولية.

وأكد أن العاملين هم الركيزة الأساسية والشريك الأصيل في نجاح المنظومة التعليمية، وحثهم على مواصلة العطاء والتفاني في العمل، والتحلي بروح الفريق الواحد، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن انتظام سير العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ويليق باسم ومكانة جامعة دمنهور.