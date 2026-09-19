قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تختبر صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية.. رضائي يكشف تفاصيل جديدة
سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك
أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السوق السعودي
صلاح يسجل هدفين ويصنع أخر .. طرابزون يتفوق على جالاتا سراي 3-0 في الشوط الأول
خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص
تصعيد عسكري متبادل بين إيران وأمريكا يثير مخاوف بشأن مضيق هرمز
تنظيم الاتصالات يكشف آليات التحقق من أعمار الأطفال وحسابات السوشيال ميديا
رانيا يوسف: "هقدم دور جديد في مسلسل سلطان الديب رمضان 2027".. خاص
مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم أتوبيس رحلات بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي
ترامب: سأعلن قريبًا تعيين «قيصر للذكاء الاصطناعي»
أحمد موسى: في دول جنبنا وقعت ومصر خُطط لإسقاطها في 2011 وهذا لن يحدث
برلماني: الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على المشروعات والبنية الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السوق السعودي

 بيجو 3008
 بيجو 3008
صبري طلبه

تنتمي بيجو 3008 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتطرح في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV.

محرك تيربو بقوة 180 حصانًا

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع أمامي FWD.

 بيجو 3008 

أبعاد وتصميم بيجو 3008 

تبلغ أبعاد بيجو 3008 موديل 2026 نحو 4,542 ملم للطول، و1,895 ملم للعرض، في حين يصل ارتفاع السيارة إلى 1,641 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,739 ملم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 588 لترًا، مع توفر سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية وجنوط بتصميم رياضي.

تجهيزات بيجو 3008 

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي المقعدان بتعديلات كهربائية، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، كما تحصل السيارة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتأتي بيجو 3008 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع نظام AQS المخصص لمراقبة جودة الهواء داخل المقصورة، وتضم التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف وحساسات للركن.

 بيجو 3008 

تعتمد السيارة على شاشة بانورامية كبيرة بقياس 21 بوصة تجمع وظائف عرض المعلومات والترفيه ضمن تصميم واحد في المقصورة، وتدعم الشاشة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح توصيل الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات والوظائف المتوافقة، كما تحصل بيجو 3008 على نظام صوتي من Focal يضم 10 سماعات.

أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السوق السعودي من 146,050 ريالا، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 166,750 ريالا.

بيجو بيجو 3008 أسعار بيجو 3008 أسعار بيجو 3008 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

صورة ارشيفية

رفض تقليل الاغتراب لا يعني عدم استيفاء الحد الأدنى

الدارسة في المدارس

من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

ترشيحاتنا

واتساب

هل إرسال رسائل تهديد على واتساب جريمة؟ القانون يوضح

موظفين

متى تنتهي خدمة الموظف بسبب تحليل المخدرات؟.. القانون يحدد الحالات

إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل: التوجيهات الرئاسية خارطة طريق لتحقيق السيادة الرقمية

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد