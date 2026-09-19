تنتمي بيجو 3008 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتطرح في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV.

محرك تيربو بقوة 180 حصانًا

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع أمامي FWD.

بيجو 3008

أبعاد وتصميم بيجو 3008

تبلغ أبعاد بيجو 3008 موديل 2026 نحو 4,542 ملم للطول، و1,895 ملم للعرض، في حين يصل ارتفاع السيارة إلى 1,641 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,739 ملم، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 588 لترًا، مع توفر سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية وجنوط بتصميم رياضي.

تجهيزات بيجو 3008

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي المقعدان بتعديلات كهربائية، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، كما تحصل السيارة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتأتي بيجو 3008 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع نظام AQS المخصص لمراقبة جودة الهواء داخل المقصورة، وتضم التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف وحساسات للركن.

بيجو 3008

تعتمد السيارة على شاشة بانورامية كبيرة بقياس 21 بوصة تجمع وظائف عرض المعلومات والترفيه ضمن تصميم واحد في المقصورة، وتدعم الشاشة أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح توصيل الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات والوظائف المتوافقة، كما تحصل بيجو 3008 على نظام صوتي من Focal يضم 10 سماعات.

أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السوق السعودي من 146,050 ريالا، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 166,750 ريالا.