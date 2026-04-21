بمساحة عائلية.. أسعار بيجو 5008 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل بيجو تعزيز حضورها في فئة السيارات العائلية من خلال طراز 5008 موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، الأولى ALLUER والثانية GT عالية التجهيزات.

الأبعاد الخارجية

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2026 تصميم رياضي، بنسبة طول بلغت 4,641 مم، وعرض 1,841 مم، مع ارتفاع 1,624 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,840 مم، ويصل وزن السيارة إلى 1,684 كجم، بينما تأتي مزودة بعجلات قياس 19 بوصة.

المحرك والأداء

تعتمد بيجو 5008 على محرك بنزين بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 14.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

وسائل الحماية والأمان

زودت السيارة بيجو 5008 موديل 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة، حيث تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة.

كما تتوفر أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقنيات مراقبة المسار، وتدعم هذه الأنظمة تجهيزات أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني والوسائد الهوائية.

تجهيزات السيارة

تعتمد بيجو 5008 موديل 2026 على شاشة مركزية كبيرة بقياس 21 بوصة تدمج نظام المعلومات والترفيه، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تشمل التجهيزات فتحة تكييف خلفية مع فلتر لتنقية الهواء، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وتوفر المقاعد الأمامية خصائص اخرى مثل التبريد والتدليك لمقعد الراكب الأمامي، بينما يأتي المقود متعدد الوظائف.

أسعار بيجو 5008 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم بيجو 5008 موديل 2026 بسعر يبدأ من 152.950 ريالا سعوديا، وصولًا إلى 171.350 ريالا سعوديا.