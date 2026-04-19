زيكر تقدم سيارة 8X الجديدة.. وهذا سعرها عالميا

تعزز زيكر من تواجدها في السوق الصينية، بعد إطلاق النسخة الجديدة من سيارتها زيكر 8X، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع تقديمها بقدرات فنية هجينة.

أبعاد زيكر 8X

تعتمد Zeekr في طراز 8 Xعلى هيكل خارجي يضع السيارة ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير، حيث يبلغ طول السيارة 5.10 متر، مع عرض يصل إلى 1.998 متر وارتفاع 1.78 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3.069 متر، كما توفر مساحة تخزين تصل إلى 2,200 لتر عند طي المقاعد.

أداء زيكر 8X

تتبنى السيارة زيكر 8X نظاماً متطوراً يجمع بين محرك احتراق داخلي بسعة 2.0 لتر تيربو ومنظومة كهربائية متعددة المحركات، حيث تصل القدرة الإجمالية إلى 1030 كيلوواط، أي ما يعادل 1,380 حصاناً، ما يضعها ضمن أقوى السيارات في فئتها من حيث الأرقام.

وتنعكس هذه القوة على الأداء، حيث يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.96 ثانية، أما النسخ المزودة بمحركين كهربائيين، فتقدم قدرة تصل إلى 660 كيلوواط مع زمن تسارع يبلغ 3.7 ثانية لنفس السرعة.

بطارية زيكر 8X والمدى

تعتمد 8X على بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، تدعم تقنيات شحن سريع بقدرة عالية تصل إلى 6C، وهو ما يسمح بشحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 9 دقائق، ويصل مدى القيادة الكهربائي وفق معيار CLTC إلى 410 كيلومترات، بينما يمتد المدى الإجمالي ليصل إلى 1,416 كيلومتراً بحسب الفئة.

تجهيزات زيكر 8X

تقدم السيارة زيكر 8X شاشة مركزية كبيرة إلى جانب شاشات عرض متعددة للمعلومات، كما يتوفر نظام تكييف متعدد المناطق يتيح التحكم بدرجات الحرارة بشكل مستقل، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد مكسوة بمواد فاخرة مع تحكم كهربائي في وضعيات الجلوس.

وتزود السيارة زيكر 8X بحزمة من تقنيات السلامة التي تشمل أنظمة مساعدة السائق ومراقبة الطريق، إلى جانب مجموعة من وسائل الحماية التي تهدف إلى تقليل مخاطر الحوادث، وتعتمد هذه الأنظمة على مزيج من الحساسات والكاميرات، والوسائد الهوائية، إلى جانب تقنيات المكابح، ومثبت السرعة.

أسعار زيكر 8X عالميًا

تُطرح زيكر 8X في الأسواق العالمية بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات ومستوى الأداء، وتبدأ الأسعار من نحو 329,800 يوان، ما يعادل 45,800 دولار لفئة ماكس، فيما تصل إلى 349,800 يوان لفئة ألترا.

وترتفع الأسعار إلى 399,800 يوان لفئة ألترا بلس، بينما تسجل الفئة الأعلى ياو يينغ نحو 473,800 يوان، أي ما يقارب 65,800 دولار أمريكي.