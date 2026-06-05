قبل انتقاله إلى فالنسيا.. ديانج يعود لقيادة منتخب مالي بعد فترة غياب

سجل الدولي المالي أليو ديانج عودة قوية إلى صفوف منتخب بلاده، بعدما استعاد مكانه في التشكيل الأساسي وارتدى شارة القيادة خلال المباراة الودية أمام إيران، في ظهور لافت يأتي قبل انطلاق تجربته الجديدة مع نادي فالنسيا الإسباني.

وجاءت مشاركة ديانج لتضع حدًا لفترة من الغياب عن المشهد الدولي، حيث كانت آخر مباراة كاملة خاضها بقميص منتخب مالي أمام روسيا في مارس الماضي بمدينة سانت بطرسبرغ، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتزامنت عودة لاعب الوسط المالي مع اقتراب انتقاله رسميًا إلى فالنسيا، بعدما نجح النادي الإسباني في التوصل لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم محاولات الأهلي للحفاظ على أحد أبرز لاعبيه في وسط الملعب.

ومن المنتظر أن يبدأ ديانج مشواره مع فالنسيا مطلع يوليو المقبل، حيث سينضم إلى المعسكر التحضيري للفريق استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الإسباني كارلوس كوربيران.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع دور اللاعب داخل الأهلي، بعدما فقد مكانه الأساسي في العديد من المباريات، واكتفى بالمشاركة في دقائق محدودة خلال عدد من المواجهات، قبل أن يستعيد ثقته ومكانته الدولية مع منتخب مالي.

وخاض ديانج عدة مشاركات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، قبل أن يعود أساسيًا مع منتخب بلاده أمام إيران، حيث شغل مركز لاعب الارتكاز وقاد الفريق داخل الملعب، مستفيدًا من خبراته الكبيرة على المستوى الدولي.

ويُعد خط وسط منتخب مالي أحد أبرز نقاط القوة في الفريق، حيث يراهن الجهاز الفني على خبرة ديانج ودوره القيادي، رغم غياب "نسور باماكو" عن نهائيات كأس العالم 2026 بعد الإخفاق في التأهل من التصفيات.

وتأمل جماهير فالنسيا أن ينجح اللاعب المالي في نقل مستواه الدولي إلى الدوري الإسباني، وأن يمثل إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.