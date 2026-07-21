من الاقتصاد إلى الهجرة .. ملفات شائكة تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد

قال عمر إسماعيل، القيادي في حزب العمال البريطاني، إن أولويات الحكومة البريطانية الجديدة تتركز على استعادة ثقة المواطنين في السياسة ومؤسسات الدولة، إلى جانب خفض تكاليف المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة تعتزم نقل جزء من مراكز صنع القرار من لندن إلى الأقاليم، خاصة شمال إنجلترا، بهدف دعم المناطق التي تضررت اقتصاديًا خلال العقود الماضية وتقليص الفوارق التنموية.

وأوضح إسماعيل أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها إلغاء الضريبة الإضافية على الطاقة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه الأسر البريطانية.