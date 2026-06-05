فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على تصريحات هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن الأزمات المادية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "عندما يخرج المهندس هشام نصر، ليعلن باختصار "مفيش فلوس"، فهذا أمر صادم.. العمل الإداري الناجح لا يُدار بعبارات مثل "إن شاء الله بكره تتعدل" دون خطة واضحة (1+1=2).

وتابع: "الجماهير والرأي العام بحاجة إلى شفافية تامة ووضع مالي واضح، والحلول الحالية لأزمة وقف القيد مضللة ولم تقدم أي مؤشر إيجابي يُبنى عليه للمستقبل".

وكان قد قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي لم يعانِ ماليًا بسبب تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

جون ادوارد

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» تقديم هاني حتحوت: «جون إدوارد يمتلك صلاحيات فنية ومالية لمدة 3 سنوات داخل الزمالك، وكان أقصى طموحنا هو التتويج ببطولة الكونفدرالية والتواجد بين الثلاثة الكبار في الدوري».