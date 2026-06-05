فتحي سند: منتخب مصر على الطريق الصحيح ويستحق الدعم قبل المونديال

وجه الناقد الرياضي فتحي سند، الدعم للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “كوت ديفوار فازت على فرنسا المرشح الأول لكأس العالم، وده يخلينا نفتكر إن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن سبق وفاز على كوت ديفوار بثلاثية، وكمان خرج بتعادل أمام إسبانيا على أرضها ووسط جماهيرها”.

وتابع: “الأرقام والنتائج بتقول إن المنتخب ماشي في الطريق الصحيح، والأهم دلوقتي إننا ندعم اللاعبين والجهاز الفني ونمنحهم الثقة الكاملة”.

وأضاف: “منتخب مصر يستحق المساندة.. وحسام حسن بيقدم عمل يستحق التقدير”.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيل وديا ضمن خطه المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني استعدادا لكأس العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة بولاية أوهايو الامريكية.