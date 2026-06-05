منافس مصر في المونديال.. منتخب إيران يدخل كأس العالم بقيمة سوقية تبلغ 32 مليون يورو

يستعد منتخب إيران لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات التي تشهد صراعًا قويًا على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتمد المنتخب الإيراني على مزيج من عناصر الخبرة والمحترفين في عدد من الدوريات العربية والأوروبية، تحت قيادة المدير الفني أمير جاليوني، الذي يطمح لقيادة "أسود فارس" إلى تقديم مشاركة قوية في البطولة العالمية.

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب إيران نحو 32 مليون يورو، وفقًا للتقديرات المتداولة، ليعد أحد المنتخبات الطامحة لتحقيق مفاجآت خلال منافسات المونديال.

قائمة منتخب إيران في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند، حسين حسيني، بيام نيازمند.

خط الدفاع: شجاع خليل زاده، حسين كنعاني، علي نعمتي، دانيال إيري، إحسان حاج صفي، ميلاد محمدي، صالح حرداني، رامين رضائيان.

خط الوسط: سامان قدوس، سعيد عزت اللهي، روزبه جشمي، أمير محمد رزاق نيا، محمد غرباني، مهدي غايدي، آريا يوسفي، علي رضا جهانبخش، مهدي ترابي، محمد محبي.

خط الهجوم: مهدي تارمي، أمير حسين زاده، دنيس إينسا، علي عليبور، شهريار مغانلو.

ويُنتظر أن يعتمد المنتخب الإيراني على خبرات عدد من لاعبيه المحترفين في أوروبا ومنطقة الخليج، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم مهدي تارمي، من أجل المنافسة بقوة في المجموعة السابعة التي تشهد تواجد منتخب مصر.

وتترقب الجماهير الإيرانية ظهور منتخبها في البطولة العالمية أملاً في تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة الحضور القوي على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.