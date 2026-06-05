اتحاد الكرة يستقر على رحيل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، على عدم تجديد التعاقد مع الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وذلك عقب انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضي.

وعلم صدى البلد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بالاكتفاء بالفترة التي قضاها رويز على رأس لجنة الحكام، والتي بدأت في مارس 2025، ليقترب بذلك الخبير الكولومبي من إنهاء مهمته رسميًا داخل الجبلاية.

وجاء القرار بعد أيام من مغادرة أوسكار رويز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك ضمن فريق المحاضرين التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المشرف على معسكر الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه، تواصل لجنة الحكام استعداداتها للمحطات الأخيرة من الموسم الكروي الحالي، والذي يختتم يوم الاثنين المقبل بإقامة مباراتي نهائي كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" وتحديد المركز الثالث.

وكشف مصدر لـ"صدى البلد" أن وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، تولى مسؤولية ملف تعيينات الحكام بشكل مؤقت عقب سفر أوسكار رويز، حيث سيكون مسؤولًا عن اختيار أطقم التحكيم الخاصة بمباراة النهائي ومواجهة تحديد المركز الثالث.

وكان رويز أسند ملف تعيينات الحكام إلى وجيه أحمد قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، لضمان استمرار عمل اللجنة بشكل طبيعي خلال فترة غيابه، لحين حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل بشكل رسمي عن منصبه.