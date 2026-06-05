هالاند يشعل انتخابات ريال مدريد.. ريكيلمي يتمسك بوعده ويكشف مفاجأة بشأن عقد نجم مانشستر سيتي

يواصل إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، تصعيد حملته الانتخابية من خلال طرح وعود كبرى لجماهير النادي الملكي، يتصدرها ملف التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، والذي بات أحد أبرز العناوين المطروحة في سباق الرئاسة المرتقب.

وكان ريكيلمي قد أثار اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بعدما أعلن أن هالاند سيكون الصفقة الأبرز في مشروعه الرياضي حال فوزه برئاسة النادي، مؤكدًا أن ضم هداف مانشستر سيتي يمثل أولوية ضمن خطته لإعادة تشكيل الفريق خلال السنوات المقبلة.

وفي تصريحات جديدة، كشف المرشح الرئاسي عن وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي يسمح برحيله، وهو ما يتعارض مع العديد من التقارير التي أكدت سابقًا أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفريط في نجمه النرويجي تحت أي ظرف.

ورغم تمسك ريكيلمي بإمكانية إتمام الصفقة، يرى مراقبون أن التعاقد مع هالاند يظل مهمة معقدة للغاية، في ظل القيمة السوقية الضخمة للاعب، إلى جانب رغبة مانشستر سيتي في الحفاظ على أحد أبرز عناصره الهجومية..

وتأتي تصريحات ريكيلمي ضمن سلسلة من الوعود الانتخابية التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعهد بإبرام صفقات من العيار الثقيل وإعادة عدد من الأسماء البارزة إلى المشروع الرياضي للنادي.

كما وجّه انتقادات مباشرة للإدارة الحالية برئاسة فلورنتينو بيريز، معتبرًا أن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للنادي قد تقلص من هامش المشاركة الديمقراطية داخل ريال مدريد.

وفي المقابل، يواصل فلورنتينو بيريز تحركاته الانتخابية عبر تقديم وعوده الخاصة لجماهير النادي، إذ ارتبط اسمه بخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي عقب نهاية عقده مع ليفربول، إلى جانب حديثه عن اتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق في حال تجديد الثقة به رئيسًا للنادي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تزداد المنافسة سخونة داخل أروقة ريال مدريد، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة هوية الرئيس المقبل وخططه المستقبلية لإدارة أحد أكبر الأندية في العالم.

ويبقى ملف إيرلينغ هالاند في صدارة المشهد الانتخابي، خاصة مع استمرار ريكيلمي في التأكيد على إمكانية حسم الصفقة، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعترض طريق انتقال المهاجم النرويجي إلى ملعب سانتياجو برنابيو خلال الفترة المقبلة.