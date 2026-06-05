تعديلات مرتقبة وقوانين جديدة في كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن حزمة من التعديلات والقوانين الجديدة المنتظر تطبيقها خلال بطولة كأس العالم 2026، في إطار جهود تطوير اللعبة ورفع كفاءة التحكيم وتعزيز الانضباط داخل المستطيل الأخضر، إلى جانب الحد من إهدار الوقت أثناء المباريات.

نسخة استثنائية بنظام جديد

تُعد بطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ المسابقة، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، على أن تُقام المنافسات على مدار 40 يومًا وتتضمن 104 مباريات.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات. ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وفقًا لعدد النقاط ثم فارق الأهداف والأهداف المسجلة.

وتنطلق الأدوار الإقصائية اعتبارًا من 28 يونيو 2026 بمشاركة 32 منتخبًا، بدءًا من دور الـ32 ثم دور الـ16، وصولًا إلى ربع النهائي ونصف النهائي، قبل إسدال الستار على البطولة بالمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو على ملعب "ميت لايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

قوانين جديدة لتعزيز سرعة اللعب والانضباط

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، تتضمن التعديلات الجديدة إلزام اللاعبين بتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى خلال مدة لا تتجاوز خمس ثوانٍ، بهدف تسريع وتيرة اللعب وتقليص فترات التوقف.

كما تنص اللوائح المقترحة على معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المشادات أو النقاشات داخل الملعب، وقد تصل العقوبة إلى البطاقة الحمراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من السلوكيات غير الرياضية.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض عقوبات على المنتخبات التي تغادر أرضية الملعب احتجاجًا على القرارات التحكيمية أو دون مبرر مشروع، حفاظًا على انتظام المنافسات وسير المباريات.

وفي الجانب الطبي، سيكون اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرضية الملعب ملزمًا بالبقاء خارجها لمدة دقيقة كاملة قبل السماح له بالعودة إلى المشاركة.

أما فيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فستحصل على صلاحيات أوسع، تتيح لها التدخل لاحتساب المخالفات التي تسبق تنفيذ الركلات الثابتة أثناء توقف اللعب، إلى جانب مراجعة بعض القرارات التحكيمية وإلغائها، مثل الركلات الركنية أو البطاقات الصفراء الثانية، إذا ثبت صدورها بناءً على تقدير خاطئ من الحكم.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مساعي تطوير منظومة التحكيم وتحسين جودة المنافسات في النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.