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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة البرازيل الودية في أوهايو

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يضع منتخب مصر اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة منتخب البرازيل الودية المرتقبة، والتي تقام في تمام الواحدة صباح الأحد بتوقيت القاهرة على أحد ملاعب ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الختامي مساء اليوم بقيادة المدير الفني حسام حسن، بمشاركة جميع اللاعبين الـ26 الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية للمونديال، وسط حالة من التركيز والحماس قبل مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم.

محاضرات فنية مكثفة لدراسة السليساو

حرص الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على عقد محاضرات فنية يومية للاعبين، تضمنت عرض لقطات فيديو وتحليلات تفصيلية للمباريات الأخيرة للمنتخب البرازيلي، بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف السليساو.

وركزت المحاضرات على شرح التحركات الدفاعية والهجومية للاعبي البرازيل، مع توضيح أفضل الطرق للتعامل مع أسلوب اللعب السريع والمهارات الفردية التي يتميز بها نجوم المنتخب اللاتيني، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المنتظر.

تحليل شامل لمباريات البرازيل الأخيرة

كما خصص الجهاز الفني وقتًا كبيرًا لدراسة المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب البرازيلي أمام منتخب بنما، إلى جانب متابعة مجموعة من المقاطع التحليلية الخاصة بمباريات أخرى للبرازيل.

وقام محمود سليم، محلل الأداء بمنتخب مصر، بإعداد تقارير فنية متكاملة تضمنت أبرز الجوانب التكتيكية للمنتخب البرازيلي، بما يساعد الجهاز الفني على وضع الخطة المناسبة للمباراة وتحقيق أقصى استفادة فنية من هذا الاختبار القوي.

تاريخ الفراعنة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية

وتحمل مواجهة البرازيل أهمية خاصة، إذ تعد امتدادًا لسجل مواجهات منتخب مصر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية. وخاض الفراعنة 16 مباراة سابقة أمام منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وكولومبيا وتشيلي.

وخلال تلك المواجهات، حقق المنتخب المصري انتصارين فقط، مقابل ثلاثة تعادلات و11 هزيمة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، ما يجعل مباراة البرازيل فرصة جديدة لتحسين سجل الفراعنة أمام مدارس الكرة اللاتينية القوية

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