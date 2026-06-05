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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة في المونديال.. نجوم منتخب مصر في الجيم استعدادا لودية البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن البرنامج التحضيري الأخير للفراعنة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

تدريبات بدنية قوية داخل صالة الألعاب الرياضية

شهد معسكر المنتخب المصري تنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية المكثفة داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث حرص الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والوصول بهم إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المواجهة المنتظرة أمام المنتخب البرازيلي.

وظهر لاعبو المنتخب بحالة بدنية مميزة خلال التدريبات، وسط أجواء من الحماس والتركيز الكبير، في ظل رغبة الجميع في تقديم مستوى قوي خلال فترة الإعداد الحالية، والاستفادة القصوى من المباريات الودية التي تسبق انطلاق البطولة العالمية.

تركيز فني وتكتيكي قبل الاختبار الأقوى

لا تقتصر استعدادات المنتخب على الجانب البدني فقط، إذ يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والتكتيكية من خلال تنفيذ عدد من الخطط والجمل التدريبية التي تتناسب مع قوة المنافس المنتظر.

وتعد مواجهة البرازيل فرصة مهمة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين وتقييم مدى جاهزيتهم قبل خوض منافسات كأس العالم، خاصة أن المباراة ستقام أمام أحد أقوى المنتخبات على الساحة الدولية.

طموحات كبيرة للفراعنة في كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر المرحلة الأخيرة من استعداداته وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور مشرف في بطولة كأس العالم 2026، وإسعاد الجماهير المصرية التي تترقب مشاركة قوية للفراعنة في المحفل العالمي.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في الاستفادة من مواجهة البرازيل بأكبر قدر ممكن، سواء على مستوى الاحتكاك الفني أو اكتساب المزيد من الثقة قبل انطلاق مشوار البطولة، التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، في ظل سعي منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية وترك بصمة مميزة خلال النسخة المقبلة من المونديال.

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