116 مليون يورو.. القيمة السوقية لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور قوي في النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية إلى جانب عدد من العناصر الشابة، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لقائمة الفراعنة المشاركة في البطولة نحو 116 مليون يورو.

حراسة المرمى

شهدت القائمة تواجد الرباعي مصطفى شوبير ومحمد الشناوي من الأهلي، إلى جانب محمد علاء حارس الجونة، والمهدي سليمان حارس الزمالك.

خط الدفاع

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة في الخط الخلفي، يتقدمهم محمد عبد المنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي، إلى جانب حسام عبد المجيد وأحمد فتوح من الزمالك، ورامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، وياسر إبراهيم ومحمد هاني من الأهلي، بالإضافة إلى كريم حافظ لاعب بيراميدز وطارق علاء لاعب زد.

خط الوسط

وفي وسط الملعب، يعول المنتخب على خبرات مروان عطية لاعب الأهلي، ومهند لاشين لاعب بيراميدز، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ونبيل دونجا لاعب النجمة السعودي، بالإضافة إلى إمام عاشور ومحمود صابر.

خط الهجوم

ويقود محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هجوم الفراعنة في المونديال، إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وإبراهيم عادل المحترف في نوردشيلاند الدنماركي، وأحمد سيد "زيزو"، وهيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، ومصطفى زيكو، بالإضافة إلى المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة B.

طموحات مصر في المجموعة السابعة

ويدخل منتخب مصر منافسات المونديال بطموحات كبيرة في مجموعة تضم منتخب بلجيكا صاحب الخبرات الأوروبية، إلى جانب إيران ونيوزيلندا، حيث يسعى الفراعنة إلى استغلال مزيج الخبرة والشباب من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتبقى الأنظار موجهة نحو الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، اللذين يمثلان أبرز أوراق المنتخب المصري في البطولة، في ظل الرغبة في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على الساحة العالمية.