بعد استبعاد والده بهيكلة الأهلي .. عمر ربيع ياسين : تاريخه أكبر من أي منصب

أشاد الإعلامي عمر ربيع ياسين بوالده النجم الكبير ربيع ياسين، بعدما نشر صورة له من ملعب التتش بالجزيرة وذلك عقب استبعاد والده من الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة بالنادي الأهلي.

وكتب عمر ربيع ياسين في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” «ولا ألف منصب ولا أي مكان يقدر يغير قيمة ربيع ياسين أو يقلل من تاريخه الكبير».

وأضاف: «قيمة الأشخاص الحقيقية مش بالمناصب، لكن بما قدموه وما تركوه من أثر ومحبة واحترام بين الناس، والجمهور واعي وفاهم ودايمًا بيقدر أبناء النادي المخلصين».

وتابع: «ربيع ياسين مكسب لأي مكان يتواجد فيه، وتاريخه وإنجازاته وشخصيته أكبر من أي منصب».

وجاءت رسالة عمر ربيع ياسين بعد حالة الجدل التي صاحبت إعلان الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة داخل النادي الأهلي، والتي شهدت عدم تواجد اسم ربيع ياسين ضمن التشكيل الجديد، رغم تاريخه الطويل مع القلعة الحمراء لاعبًا ومدربًا.