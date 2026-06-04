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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب: بطل الدوري المصري يحصل على 50 مليون جنيه بداية من الموسم المقبل

أحمد دياب
أحمد دياب
إسلام مقلد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن الرابطة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للأندية المصرية، وفي مقدمتها زيادة العوائد المالية بنسبة وصلت إلى 300%.

زيادة كبيرة في عوائد الأندية

وأوضح دياب أن الرابطة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة المسابقات وتعظيم الموارد المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأندية المشاركة في البطولات المحلية، وأسهم في رفع إيراداتها بصورة ملحوظة.

كأس العاصمة يفتح الباب أمام المواهب

وأشار رئيس الرابطة إلى أن استحداث بطولة كأس الرابطة، التي تغير اسمها لاحقًا إلى كأس العاصمة، كان له دور مهم في رفع المستوى الفني للفرق ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم.

وأضاف أن البطولة ساهمت في اكتشاف عدد من المواهب الواعدة، من بينهم مصطفى مخلوف، وياسين مرعي، وهادي رياض، ومحمد إبراهيم، ومحمد خطاري، ورأفت خليل، وحسام أشرف، الذين نجحوا في لفت الأنظار خلال مشاركاتهم بالبطولة.

مكافآت مالية وفرصة للمشاركة في السوبر

وأكد دياب أن الفريق المتوج بلقب كأس العاصمة لا يكتفي فقط بحصد البطولة، بل يحصل أيضًا على فرصة المشاركة في بطولة السوبر المصري، إلى جانب مكافآت مالية تصل إلى 25 مليون جنيه، وهو ما يمنح الأندية حافزًا إضافيًا للمنافسة بقوة.

مكانة دولية وإفريقية للرابطة

وشدد رئيس رابطة الأندية على أن الرابطة حققت تقدمًا ملحوظًا على المستوى الإداري والتنظيمي، بعدما أصبحت عضوًا في رابطة الدوريات العالمية، فضلًا عن توليها رئاسة روابط الأندية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة مستمرة في العمل على تطوير المسابقة المحلية وتحسين أوضاع الأندية، بما ينعكس إيجابًا على كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

أحمد دياب رابطة الأندية بطولة السوبر المصري

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