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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تكشف عن الراعي الجديد للدوري المصري من قلب الأهرامات

رابطة الاندية
رابطة الاندية
رباب الهواري

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، للإعلان رسميًا عن الشريك الراعي الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، خلال حفل ضخم يقام مساء اليوم الخميس في منطقة أهرامات الجيزة، أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في العالم.

إطلاق المسمى التجاري الجديد للبطولة

ويشهد الحفل أيضًا الكشف عن المسمى التجاري الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، في خطوة تستهدف تعزيز القيمة التسويقية للبطولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة وضعتها الرابطة لتطوير المسابقة ورفع مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

استراتيجية لتعظيم العوائد الاستثمارية

وتسعى رابطة الأندية من خلال الاتفاقية الجديدة إلى زيادة العوائد المالية المرتبطة بالدوري المصري، عبر استقطاب شراكات تجارية كبرى تدعم الأندية المشاركة وتوفر موارد إضافية تساعد على تطوير المنظومة الكروية. كما تهدف الرابطة إلى تحسين جودة المنتج الرياضي المصري بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في مجالات التسويق والإدارة الرياضية.

الأهرامات.. رسالة تسويقية عالمية

وجاء اختيار منطقة أهرامات الجيزة لاستضافة الحدث ليعكس رؤية تسويقية مختلفة، حيث تسعى الرابطة إلى ربط البطولة بالهوية الحضارية لمصر وتقديم صورة مميزة للدوري المصري أمام الشركاء والرعاة والجماهير داخل وخارج البلاد. ويمنح هذا الموقع التاريخي الحدث طابعًا عالميًا يعزز من قيمته الإعلامية والتسويقية.

حضور رياضي وإعلامي واسع

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم مسؤولو المنظومة الرياضية ورؤساء أندية الدوري الممتاز، إلى جانب عدد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، فضلًا عن ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وتترقب الجماهير والأوساط الرياضية الإعلان عن تفاصيل الشراكة الجديدة، التي يُنتظر أن تمثل نقطة تحول مهمة في ملف تسويق الدوري المصري، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وزيادة حضوره على الساحتين العربية والدولية

رابطة الاندية دورى نايل اخبار الرياضة الدورى المصرى

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