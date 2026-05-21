المهندس هاني أبوريدة يهنئ رابطة الأندية بختام دوري "نايل"

يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، بخالص التهنئة إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، بمناسبة ختام منافسات دوري القسم الأول «نايل» وتتويج بطل المسابقة.

وأشاد الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهود الكبيرة التي بُذلت طوال الموسم، والتي ساهمت في خروج البطولة بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وجماهيرها، متمنين دوام النجاح والتوفيق للجميع.

كما يؤكد الاتحاد تطلعه إلى استمرار التعاون وتوحيد الجهود، خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتحقيق المزيد من النجاحات على جميع المستويات.