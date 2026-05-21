العشر الأوائل من ذي الحجة.. لماذا يُعد نفع الناس وإعمار الأرض من أعظم الأعمال الصالحة؟

تتجدد أجواء الطاعات والتقرب إلى الله بالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة، باعتبارها من أعظم الأيام المباركة التي يحرص المسلمون خلالها على مضاعفة الأعمال الصالحة ونيل الثواب؛ ولا يقتصر فضل هذه الأيام على العبادات فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يحقق الخير للناس ويخدم المجتمع.

أعمال البر والتنمية

وفي هذا السياق، أكد العلماء والدعاة أهمية استثمار هذه الأيام في أعمال البر والتنمية والإصلاح، باعتبارها صورًا حقيقية للعمل الصالح الذي دعا إليه الإسلام.

جوهر الرسالة الإنسانية للدين

كما شددوا على أن عمارة الأرض، ومساعدة المحتاجين، وتوفير فرص الحياة الكريمة، كلها أعمال عظيمة الأجر تعكس جوهر الرسالة الإنسانية للدين الإسلامي.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن العشر الأوائل من ذي الحجة تمثل ساحة واسعة للتنافس في فعل الخير والطاعات، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”، وقوله سبحانه: “وسارعوا إلى مغفرة من ربكم”، و“سابقوا إلى مغفرة من ربكم”، و“ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين”.

مفهوم العمل الصالح

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه الأيام المباركة تعد فرصة عظيمة يتسابق فيها المسلمون نحو الأعمال الصالحة بمختلف صورها، مؤكدًا أن مفهوم العمل الصالح لا يقتصر فقط على العبادات التقليدية مثل الصيام والصلاة وقراءة القرآن، بل يمتد إلى كل ما يحقق الخير والنفع للناس.

أبرز صور العمل الصالح

وأضاف أن من أبرز صور العمل الصالح حفر الآبار، وإجراء الأنهار، وزراعة النخيل، وغرس الأشجار، وبناء المساجد، ووقف المصاحف، موضحًا أن جميع أعمال الخير والطاعات تدخل ضمن مفهوم العمل الصالح الذي يحث عليه الدين الإسلامي.

تنمية المجتمع وإصلاح الأرض

وأشار إلى أن الفهم الحقيقي للعمل الصالح يشمل كذلك تنمية المجتمع وإصلاح الأرض، من خلال توفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، وإطعام المحتاجين، وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالمجتمع.

المشروعات التنموية الكبرى

وبيّن أن هذه المعاني تتجسد في عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة، الذي تم افتتاحه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه نموذج عملي لترجمة مفهوم العمل الصالح الذي يحقق منفعة عامة للمواطنين ويدعم جهود التنمية.

نفع الآخرين وخدمة المجتمع

واختتم خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه بالتأكيد على أن جوهر العمل الصالح يتمثل في نفع الآخرين وخدمة المجتمع، موضحًا أن أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة هي تلك التي تفتح أبواب الرزق، وتحقق الخير للناس، وتساهم في إعمار الأرض وبناء مستقبل أفضل للجميع.