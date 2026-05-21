الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منافسة رولز رويس .. مايكسترو S800 موديل 2026 | صور

كشفت شركة مايكسترو عن طرازها الجديد مايكسترو S800 موديل 2026، وتنتمي S800 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رولز رويس، وبها لمسات جمالية تفيض بالهيبة والوقار .

تحصل سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 علي قوتها من محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 523 حصان، وبها بطارية ضخمة بسعة 97 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها 3 محركات كهربائية، وبها بطارية بسعة 63 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

زودت سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات ذهبية ساحرة على مجسم الشعار الأمامي المثبت على غطاء المحرك، وبها خطوط زخرفية جانبية، وحروف اسم مايكسترو بالإضافة إلى الشارات الخلفية، وعجلات رياضية ذات التصميم القرصي، وبها 4 مقاعد فاخرة، وبها نظام ليدار السقفي المتقدم، وسقف بنظام استشعار ليدار (LiDAR) متطور يعمل بـ 896 خط، وبها دمج كاميرا جديدة فائقة الدقة في العمود الجانبي (B-pillar).

بالاضافة إلي ان سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 بها، حزمة مساعد السائق الأحدث من هواوي Qiankun ADS 5.0، وبها منظومة مكونة من 3 شاشات أمامية عملاقة، وبها شاشة عرض بروجيكتور ليزر قابلة للسحب، ونظام صوتي سينمائي فاخر من هواوي يضم 43 مكبر صوتي، وبها مقاعد انعدام الجاذبية التي تدعم خاصية التدليك والتبريد الكامل لراحة تامة، وبها نظام ليدار سقف بـ 896 خط، وبها حزمة برمجيات القيادة الذاتية الأحدث من هواوي Qiankun ADS 5.0.

الفئة الأولي من سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 102 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مايكسترو S800 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 2 مليون و 770 ألف ريال سعودي .

الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في فلسطين مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة

