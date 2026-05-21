قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: ما قدمه معتمد جمال مع الزمالك سيُخلد في التاريخ
ينشر فيديوهات الشعوذة للتربح.. القبض على دجال العامرية
تصوير وتشهير.. ملابسات اتهام مذيعة لـ مدرس بالتحرش في مول بأكتوبر
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
دموع على الممر.. 3 لقطات حزينة في مباراة الأهلي والمصري
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء تقدم عددٍ من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، و عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحلية مياه البحر يُعد أحد الملفات الحيوية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا، في ضوء ارتباطه الوثيق بخطط الدولة للتوسع التنموي في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو العمرانية أو السياحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن تقنيات تحلية المياه شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تنفيذ محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما يُسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في مشروعات التحلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.

مصطفى مدبولي الحكومة مصطفى مياه البحر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

حفيظ دراجي

الفارس الأبيض يعود.. رد فعل مفاجئ من حفيظ دراجي بعد تتويج الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

البقوليات

البقول كلها فيتامينات.. القومي للتغذية يكشف مصادر البروتين المهمة

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الطرب

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد