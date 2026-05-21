"وداعًا للملك"..منشور ليفربول عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل

أثار نادي ليفربول الإنجليزي حالة من الجدل بين جماهيره، بعد منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ ليفربول صورة لمحمد صلاح، وأرفقتها بتعليق: «قريبًا… صلاح: وداعًا للملك»

وتفاعل عدد كبير من مشجعي “الريدز” مع المنشور، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل النادي الإنجليزي، بعدما أصبح أحد أبرز أساطير ليفربول خلال السنوات الأخيرة بفضل أرقامه القياسية وإنجازاته المتعددة مع الفريق.

دخل نادي يوفنتوس على خط الأندية الساعية للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، في ظل اقتراب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول عقب إسدال الستار على الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص “الريدز” خلال الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة، بعدما أعلن في أبريل الماضي رحيله رسمياً عن ملعب “أنفيلد”، رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.