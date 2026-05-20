رغم تراجع ليفربول| صلاح ضمن أفضل 20 لاعبا في البريميرليج.. ومرموش خارج القائمة

تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، ضمن قائمة أفضل 20 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بحسب التصنيف الذي نشرته شبكة “GiveMeSport” البريطانية، بينما غاب مواطنه عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن القائمة.

واعتمدت الشبكة في اختيارها على مجموعة من المعايير، أبرزها الأداء الفني، والاستمرارية، ومدى تأثير كل لاعب مع فريقه طوال الموسم، إلى جانب الأرقام الفردية مثل الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة للاعبين الهجوميين.

وأكد التقرير أن الدوري الإنجليزي لا يزال يحتفظ بمكانته كأقوى بطولة في العالم، في ظل امتلاكه عددًا كبيرًا من النجوم القادرين على صناعة الفارق ورفع مستوى المنافسة بشكل مستمر.

وجاء البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، ضمن أبرز الأسماء في القائمة، بعدما عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بالبريميرليج برصيد 20 تمريرة حاسمة، وهو الرقم الذي سبق أن حققه تييري هنري وكيفين دي بروين.

وحل محمد صلاح في المركز الثامن عشر بالقائمة، وهو ترتيب وصفته الشبكة بالمفاجئ نسبيًا، بالنظر إلى المستويات الثابتة التي قدمها النجم المصري مع ليفربول على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أنه يبقى أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف التقرير أن تراجع مستوى صلاح خلال الموسم الحالي انعكس بشكل واضح على نتائج ليفربول، لكنه لا يقلل من مكانته التاريخية، خاصة بعد تتويجه بالحذاء الذهبي أربع مرات بقميص “الريدز”.

وشهد التصنيف حضور عدد من نجوم أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي، في ظل المنافسة القوية التي شهدها الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي بحسب شبكة GiveMeSport

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد

ديكلان رايس – أرسنال

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

ويليام ساليبا – أرسنال

جابرييل – أرسنال

بوكايو ساكا – أرسنال

ريس جيمس – تشيلسي

ديفيد رايا – أرسنال

ريان شرقي – مانشستر سيتي

دومينيك سوبوسلاي – ليفربول

أنطوان سيمينيو – بورنموث - مانشستر سيتي

مويسيس كايسيدو – تشيلسي

رودري – مانشستر سيتي

فيرجيل فان دايك – ليفربول

برناردو سيلفا – مانشستر سيتي

إنزو فرنانديز – تشيلسي

محمد صلاح – ليفربول

إليوت – نوتنجهام فورست

نيكو أورايلي – مانشستر سيتي.