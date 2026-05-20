مسرح السامر يستقبل عرضي "السؤال" و"سلك شائك"

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم الأربعاء عرضين مسرحيين جديدين، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرضان لقصر ثقافة دمنهور، يأتى الأول بعنوان "السؤال" إعداد عبد الرحمن الزغبي، وإخراج إبراهيم شويل، ويعرض في السادسة مساء، وتدور أحداثه داخل غرفة اختبار يجتمع فيها مجموعة أشخاص لوظيفة واحدة لكن مع بداية الاختبار، ومع ضغط الوقت والخوف والتوتر، تتساقط الأقنعة ويظهر الوجه الحقيقي لكل شخص فيهم.

ويأتي العرض الثاني بعنوان "سلك شائك" تأليف سامح عثمان، وإخراج جابر نصار، ويعرض في الثامنة مساءً، ويناقش فكرة العزلة الإنسانية، وكيف يمكن للإنسان أن يفقد نفسه تدريجيا وسط الضغوط والروتين والخوف من المواجهة.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، الدكتور محمد سعد، الدكتور أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقررا للجنة، ويعقبه ندوة نقدية يشارك بها الكاتب شاذلي فرح، الناقدة الدكتورة داليا همام، والدكتورة سامية حبيب.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، وتستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري.