بعمر 16 عامًا.. داومان يدخل تاريخ البريميرليج من بوابة أرسنال

دخل ماكس داومان، موهبة أرسنال الشابة، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب يتوج باللقب في تاريخ المسابقة عقب تتويج “الجانرز” رسميًا بلقب موسم 2025-2026.

وحسم أرسنال اللقب مساء أمس، الثلاثاء، قبل الجولة الأخيرة من البطولة، مستفيدًا من تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بنتيجة 1-1، ليتسع الفارق إلى أربع نقاط ويضمن الفريق اللندني التتويج رسميًا.

وبفضل هذا الإنجاز، أصبح داومان أصغر لاعب يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عامًا و139 يومًا، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، الذي توج بالبطولة وهو بعمر 17 عامًا و350 يومًا.

وشارك اللاعب الشاب في مشوار أرسنال نحو اللقب بعدما خاض خمس مباريات في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف واحد بقميص الفريق الأول.

ويُعد هذا التتويج الأول لأرسنال في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004، عندما حقق الجيل التاريخي بقيادة الفرنسي آرسين فينجر والأسطورة تييري هنري لقب “اللا هزيمة”.