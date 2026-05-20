مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين

شدد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، على ضرورة التزام جميع الحجاج المصريين بارتداء بطاقة “نسك” الذكية وكارت التعارف الخاص بالحاج خلال كافة تحركاتهم داخل المملكة العربية السعودية، تنفيذاً للتعليمات المنظمة لموسم الحج.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية بمكة المكرمة، أن السلطات السعودية لن تسمح بدخول أي حاج إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى دون ارتداء بطاقة “نسك” الذكية، باعتبارها الوسيلة الرسمية المعتمدة لإثبات نظامية الحاج وحصوله على تأشيرة الحج.

وأشار إلى أن بطاقة “نسك” تتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالحاج، من معلومات شخصية وصحية وبيانات السكن، فضلاً عن وسائل التواصل مع البعثة والشركة المسؤولة عن تقديم الخدمات، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة أو احتياجات تنظيمية.

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء بعثات القرعة والتضامن والسياحة بوضع ملصقات إرشادية داخل فنادق إقامة الحجاج، لتذكيرهم بضرورة حمل بطاقة “نسك” وكارت التعارف قبل مغادرة مقار الإقامة، لافتاً إلى أن بعثة حج القرعة بدأت هذا العام، ولأول مرة، في عرض فيديوهات توعوية على شاشات بمداخل الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتضمن شرحاً لمناسك الحج، إلى جانب الإرشادات الصحية والوقائية.

وفي إطار الاستعدادات للتصعيد إلى المشاعر المقدسة، دعا رئيس بعثة الحج الحجاج إلى عدم اصطحاب أي أشخاص داخل مخيمات عرفات ومنى، نظراً لمحدودية المساحات المخصصة للإقامة، بما يضمن الحفاظ على راحة جميع الحجاج وعدم التسبب في التكدس داخل المخيمات.

كما ناشد الحجاج الاكتفاء بحقيبة اليد الصغيرة المخصصة لهم، وعدم حمل أمتعة كبيرة قد تتسبب في إشغال المساحات داخل المخيمات، موضحاً أن حقيبة المشاعر التي وفرتها البعثة تكفي لحمل المستلزمات الشخصية والوجبات الجافة خلال فترة الإقامة بالمشاعر المقدسة.

وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التصعيد والتنقل، وعدم التدافع أثناء استقلال الحافلات، خاصة أن لكل حاج مقعداً محدداً مسبقاً، إلى جانب ضرورة التحلي بالسلوكيات التي تليق بقدسية الأماكن المقدسة وتعكس الصورة الحضارية للحجاج المصريين.

كما طالب الحجاج بالحفاظ على متعلقاتهم الشخصية وإيداع الأشياء الثمينة داخل خزائن الغرف أو أمانات الفنادق، تجنباً لفقدانها خلال فترة أداء المناسك.